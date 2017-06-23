إيطاليا تعلن “الدعم الكامل” للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الايطالي، أنجيلينو ألفانو “دعم بلاده الكامل” للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، اللبناني غسان سلامة، مؤكدا “التزام إيطاليا بحقيق الاستقرار في ليبيا”، بما في ذلك عبر دورها كعضو غير دائم في مجلس الأمن هذا العام.

وتقدم رئيس الدبلوماسية الايطالية، في تصريح صحفي نشرته الخارجية مساء أمس الخميس، بـ”خالص التهنئة” لغسان سلامة، مشيرا إلى أنه على ثقة بأن المبعوث الأممي سيتمكن من ممارسة “دوره الحساس بحكمة وتوازن”.

واضاف ألفانو “نحن نرى أنه لا يمكن أن تكون هناك وسيلة عسكرية للخروج من الأزمة” في ليبيا، مشددا على أنه “يتعين أن يبقى مصير ليبيا في أيدي الشعب الليبي”. وأردف “ليبيا بالنسبة لنا شريكا استراتيجيا على مدى التاريخ”، معلنا أن مدينة أغريجنتو الصقلية ستستضيف يومي السابع والثامن من شهر يوليو المقبل المنتدى الايطالي-الليبي، واصفا ذلك بـ”الدليل على أهمية علاقاتنا الثنائية”.

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