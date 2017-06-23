بلجيكا: الحكم على أميرات إماراتيات بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر وسوء معاملة خادماتهن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أصدرت المحكمة الجنائية في بروكسل حكماً بالسجن لمدة 15 شهراً مع وقف التنفيذ على أميرات إماراتيات، في القضية التي باتت تُعرف إعلامياً بقضية” فندق الكونراد”.

وتعود القصة إلى عام 2008، حيث تقدمت 23 سيدة (من جنسيات مختلفة)، بشكوى ضد ثمانية أميرات من دولة الإمارات تواجدن في بلجيكا، خلال عامي 2007 و2008.

وتدعي السيدات المشتكيات اللاتي عملن في ذلك الوقت في خدمة الأميرات الإماراتيات في فندق كونراد، أنهن تعرض لـ”سوء المعاملة والقسوة والحرمان من الحقوق القانونية والأجر”.

ويعد فندق الكونراد، وقد أصبح اسمه حالياً ستينيبرغر، من أرقى فنادق العاصمة، ويقع في منطقة يرتادها عادة السياح الأثرياء.

وبالإضافة إلى الحكم بالسجن من وقف التنفيذ، حكمت المحكمة للمتضررات بغرامات تصل إلى 165 ألف يورو، مع تعليق دفع نصفها.

وبالرغم من “ثبوت تورط الأميرات بأعمال ترقى إلى الاتجار بالبشر وسوء المعاملة”، إلا أن المحكمة أسقطت عنهن التهمة المتعلقة بمخالفة قوانين العمل البلجيكية، “لأن الأميرات لسن صاحبات العمل أو المشغلات في هذه الحالة”، وفق قرار المحكمة.

وكانت الخادمات المشتكيات تعملن لصالح شركة خاصة، مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تمتلك عائلة الأميرات أسهماً فيها.

هذا وتعتبر هذه المحاكمة رمزية الطابع، إذ أن الأميرات تركن بلجيكا ولم يعدن إليها منذ ذلك الحين، ومن المستبعد أن يتسبب هذا الأمر بأزمة دبلوماسية بين بلجيكا ودولة الامارات، حسب مراقبين.