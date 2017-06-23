ألفانو: قمة مع دول أوروبية وأفريقية لمنع وصول المهاجرين لليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باري – اعلن وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، عن انعقاد وشيك لقمة مع دول أوروبية وأفريقية لمنع وصول المهاجرين لليبيا.

وفي تصريحات الجمعة، على هامش مؤتمر في باري (جنوب) حول نشاط التصدير لدى الشركات، علق ألفانو على النتائج التي تراها إيطاليا غير إيجابية بشأن الهجرة، غداة إجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قائلا إن “أوروبا متأخرة حقا إزاء قضية الهجرة”، وتابع “نحن نعمل من خلال تجاوز مؤسساتها أيضا”، لكن “علينا ألا ننسى على أوروبا إتمام عملها”.

وذكر وزير الخارجية أن “روما ستستضيف في الأيام القليلة المقبلة، قمة للعديد من الدول الأوروبية وبعض الدول الأفريقية”، وذلك “بهدف الحؤول دون وصول المهاجرين الى ليبيا”، وكذلك “لإدخار الجهد على ليبيا التي تحاول وقف إنطلاق المهاجرين من أراضيها”.