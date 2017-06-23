قمة بروكسل: حذر تجاه عرض رئيسة الوزراء البريطانية لحقوق الأوروبيين في بلادها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – لم يلق العرض الذي قدمته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إلى نظرائها الأوروبيين حول حقوق مواطنيهم في بلادها بعد خروجها من الاتحاد الصدى المطلوب، إذ قوبل بكثير من الحذر والتشكك.

وفي هذا الإطار، جاءت تصريحات رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، الذي وصف العرض بـ”شديد الغموض”

وفي نفس الاتجاه، جاء كلام المستشارة الألمانية أنجيلا مركيل، التي أكدت أن العرض ليس إلا بداية وأن هناك الكثير والكثير من الأسئلة التي يتعين الرد عليها.

وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، قد أكد صباح اليوم، أن هذا العرض غير كاف.

فالجميع هنا ينتظر الاثنين القادم وهو موعد تعهدت به تيريزا ماي للكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بعرضها، الذي تعتبره لندن “عادلا وجديا”.

وكانت ماي قد تحدثت أمس أمام زعماء الدول الـ27 في الاتحاد، قائلة أن مواطني دول الاتحاد يستطيعون البقاء في بريطانيا بعد خروجها من التكتل الموحد، وأن بإمكانهم أن يشعروا أنهم في موطنهم.

إلى ذلك، أشارت مصادر مطلعة إلى أن حديث ماي يوم أمس لم يكن إلا عرضاً عاماً للنوايا الطيبة.

وكان رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، قد شدد في وقت سابق على أن القمة الأوروبية ليست منبراً للتفاوض بين بروكسل ولندن وأن الطرفين يمتلكان منصة تفاوض مستقلة بقيادة كل من الدبلوماسي الفرنسي ميشيل بارنييه، ووزير شؤون الخروج من الاتحاد، البريطاني ديفيد ديفيس.

هذا ويعول الأوربيون على هشاشة وضع تيريزا ماي وضعف هوامش المناورة لديها، بعد فوزها المحدود في الانتخابات النيابية، ليحولوا أجواء التفاوض إلى صالحهم.