ألفانو يرفض مبدأ معاقبة بريطانيا على تركها للإتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باري – أبدى وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، رفضه التام لإتباع نهج معاقبة بريطانيا بسبب خروجها من الإتحاد الأوروبي، مبينا أن المفاوضات مع المملكة المتحدة تجري بشكل ملموس وشفاف.

وفي تصريحات الجمعة، على هامش مؤتمر في باري (جنوب) حول نشاط التصدير لدى الشركات، أضاف الوزير ألفانو “يجب علينا أن نتذكر دائما أن مواطني المملكة المتحدة يخرجون من الاتحاد الأوروبي، وليس من قارة أوروبا”، وهو “ما يعني أيضا التعاون والتآزر في مجال مكافحة الإرهاب”.

وذكر وزير الخارجية أن ما سلف ذكره “يشمل كذلك، التكاتف بين الدول الأوروبية في إطار حلف شمال الأطلسي، وأن نكون معا تحت مظلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا”. واختتم بالقول “إن هذا “يعني الوقوف معا على جبهات غاية في الأهمية لأجل تحقيق السلام والأمن والحرية لشعوبنا”.