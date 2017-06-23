المعارضة السورية تتهم النظام باستخدام غاز الكلور في أطراف دمشق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت فصائل سورية مسلّحة معارضة إن “النظام السوري استخدم غاز الكلور من جديد في حي جوبر شرقي دمشق في محاولة لتسريع الحسم لصالحه”، على الرغم من “قرب الحي من وسط العاصمة دمشق”، وأكّدت أن “قوات النظام لم تستطع إحراز أي تقدّم رغم استخدامها هذا السلاح الممنوع دولياً”.

وقال الناطق باسم (فيلق الرحمن) وائل علوان، إن “قوات النظام السوري استهدفت مواقع قوات المعارضة السورية بقذائف مُحمّلة بغاز الكلور في منطقتين، إحداها شمال شرق الحي عند محور طيبة، والثانية جنوبًا على محور وادي عين ترما”، مما “تسبب بإصابة 9 عناصر مرابطين على هذه النقاط دون وجود قتلى”.

ويخشى السكان أن يستخدم النظام السلاح الكيميائي ضد الحي الذي يقع شرق دمشق، ويتصل بغوطة دمشق الشرقية، حيث استخدم النظام في وقت سابق في آب/أغسطس عام 2013 السلاح الكيميائي في أكثر من منطقة بالغوطة الشرقية، أسفر عن مقتل نحو 1500 مدني.

هذا “وتتواصل الاشتباكات لليوم الرابع على التوالي على أكثر من محور، بين فصائل المعارضة السورية المسيطرة على الحي من جهة، وبين قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران من جهة ثانية”، وقد “شن مقاتلو المعارضة أكثر من هجوم معاكس وكبّدوا النظام خسائر”. ووفقا لبعض مصادر المعارضة فإن “عدد القتلى من قوات النظام والميليشيات الرديفة له قد تجاوز 60 مقاتلاً”.

وحسب المصادر ذاتها “تستخدم قوات النظام والميليشيات الرديفة الأسلحة الثقيلة كالمدفعية والراجمات وصواريخ أرض – أرض في هجومها على حي جوير الذي طوّقته من ثلاث جهات، كما تستخدم سلاح الطيران، حيث استهدف سلاح الطيران التابع للنظام مناطقَ سكنية في بلدات حزة وعين ترما فضلاً عن جوبر، وشنّ 15 غارة صباح يوم الجمعة وحده”.

وبدأت قوات النظام السوري والميليشيات الرديفة لها هجوماً كبيراً على حي جوبر شرقي دمشق الذي تتمركز فيه قوات المعارضة السورية منذ سنوات في 20 من حزيران/ يونيو الجاري، في خرق للهدنة التي ترعاها روسيا وتركيا وإيران والمقرر أن تشمل هذا الحي.

ويقول ناشطون محليون إن النظام يريد تنفيذ المرحلة الثانية من تهجير سكان شرق دمشق، بعد أن نجح بدعم من موسكو وطهران في تهجير أحياء برزة والقابون وحي تشرين قبل أسابيع، وأيضاً لتأمين العاصمة دمشق بشكل كامل.

ويُعتبر هذا الهجوم خرقاً للهدنة التي أقرّها الروس والأتراك والإيرانيون نهاية العام الماضي، وقرروا ضمانها في مؤتمرات أستانة المتتالية، عبر اتفاقيات لتخفيف التوتر والتصعيد في أربع مناطق في سورية من بينها ريف دمشق الشرقي، والأحياء التي تتعرض اليوم للقصف والهجوم من قبل قوات النظام والميليشيات الرديفة لها.