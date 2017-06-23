المؤسسات الأوروبية: إحباط لتقاعس الدول عن التعاون ضد الهجرة السرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعرب زعماء المؤسسات الأوروبية عن شعورهم بالإحباط تجاه ما وصفوه بتقصير الدول الأعضاء في الوفاء بالتعهدات التي قطعتها على نفسها من اجل التصدي لتحدي الهجرة.

وطالب كل من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس الاتحاد دونالد توسك، العواصم الأوروبية بضخ مزيد من الأموال في صندوق الائتمان من أجل أفريقيا، والتحرك أيضاً باتجاه اعداد لائحة متكاملة للبلدان الآمنة، ليتسنى تعزيز سياسة إعادة المهاجرين إلى دولهم الأصلية.

وذكر يونكر أن “من غير المقبول أن تصل مساهمات الدول بالكاد إلى 89 مليون يورو في حين ضخت المفوضية مبالغ تزيد عن 1.8 مليار يورو”.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن تحقيق التنمية وتحسين ظروف الحياة وخلق فرص عمل في دول أفريقيا ومساعدتها على ضبط حدودها من أهم المسائل التي ستعينه على التصدي لتدفق المهاجرين السريين.

أما البيان الرسمي الصادر عن القمة، فقد ذكّر بـ”الإنجازات” التي حققها الاتحاد الأوروبي حتى الآن من أجل محاربة ظاهرة الهجرة السرية”، وبشكل خاص من ناحية الاتفاق الأوروبي التركي وقطع طريق البلقان.

وأقر زعماء الدول، مع ذلك في بيانهم بأن مشكلة استمرار تدفق المهاجرين عبر المتوسط مروراً بليبيا إلى أوروبا تبقى على رأس أولويات العمل.

وتعهدت الدول بتقديم مزيد من الدعم لعملية صوفيا البحرية قبالة السواحل الليبية لتدريب عناصر خفر السواحل التابعين لهذا البلد.

كما سلط البيان الضوء على الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لمساعدة منظمة الهجرة العالمية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين لتحسين حياة المهاجرين السريين المقيمين على الأراضي الليبية وكذلك تسريع عمليات عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.

هذا وقد دربت طواقم عملية صوفيا حوالي 135 عنصراً من رجال خفر السواحل الليبي، وتعهدت بتدريب 291 منهم في الفترة القادمة.

ويهدف هذا الأمر إلى تمكين الليبيين من ضبط حدودهم البحرية بأنفسهم وبالتالي القيام بمهمة منع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا.

وتضمن البيان تعهدات بمزيد من الدعم لإيطاليا من أجل مساعدتها على النهوض بعبء اللاجئين والمهاجرين السريين.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قررت، في وقت سابق، اتخاذ إجراءات مشددة ضد دول مثل بولونيا وهنغاريا والتشيك بسبب امتناعها عن قبول طالبي لجوء على أساس سياسة إعادة التوزيع، لعام 2015.

وتنظر الدول والمؤسسات الأوروبية إلى الأفارقة القادمين إلى دول أوروبا بحراً عبر ليبيا بوصفهم مهاجرين لأسباب اقتصادية وهم بالتالي لا يستحقون البقاء في أوروبا ويتعين اعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.