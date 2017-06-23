وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يبحثان هاتفيا ازمات سورية وليبيا وقطر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ اعلنت الخارجية المصرية ان الوزير “سامح شكري تلقى اتصالاً يوم الجمعة من نظيره البريطاني بوريس جونسون، حيث تناول الاتصال عدداً من الملفات والموضوعات الهامة في منطقة الشرق الأوسط”.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد، أن “الحديث بين شكري وجونسون تناول مستجدات الوضع في ليبيا وسوريا وجهود مكافحة الإرهاب، فضلا عن تطورات الازمة القطرية”.

وأضاف أن “الوزيرين اتفقا على استمرار التشاور والتنسيق فيما بينهما خلال الفترة القادمة”. كما “تطرق الاتصال الى متابعة عدد من الملفات المرتبط بالعلاقات الثنائية”، حيث “تم التأكيد على حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما الثنائية ودفع مسارات التعاون بشكل مكثف بما يحقق مصالح البلدين والشعبين”.