أموال أوروبية لمساعدة المتأثرين بوباء الكوليرا في اليمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قررت المفوضية الأوروبية إضافة 5 ملايين يورو اليوم على مساعداتها المخصصة لمواجهة وباء الكوليرا المتفشي في اليمن.

وأوضح المفوض الأوروبي المكلف بشؤون المساعدات الإنسانية كريستوس ستايليانيدس، أن الاتحاد مستمر في مساعدة الشركاء الدوليين العاملين بالمجال الإنساني في اليمن على النهوض بهذه المهمة، قائلا “إن تفشي المرض يستدعي إتخاذ إجراءات عاجلة”، حسب كلامه.

ويرفع المبلغ المقرر اليوم معدل المساعدات الأوروبية الممنوحة لليمن لمعالجة وباء الكوليرا إلى 8.8 مليون يورو، إذ يتعين دعم خطط الأمم المتحدة الرامية إلى توفير العلاج للمصابين واتخاذ إجراءات وقائية وتأمين المياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية المناسبة في المناطق الأكثر تأثراً بالوباء.

وشدد المفوض الأوروبي على ضرورة أن تعمد أطراف الصراع إلى السماح للعاملين الانسانيين بالوصول إلى المناطق المتضررة وتقديم العلاج، فـ”وحده الحل السياسي هو الكفيل بإنهاء هذه الكارثة”، على حد تعبيره.

أما معدل المساعدات الاجمالية الأوروبية المقدمة لليمن من قبل الاتحاد للعام 2017، فتصل إلى 121.7 مليون يورو.