بطريرك الكلدان: حزن وقلق بشأن العراقيين الذين تنوي أمريكا طردهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ أعرب بطريرك بابل على الكلدان مار روفائيل لويس ساكو عن مشاعر “الحزن والقلق” بشأن المسيحيين العراقيين الذين تنوي حكومة الولايات المتحدة طردهم.

وفي رسالة بعثها الجمعة لرئيس أساقفة أبرشية مار توما الرسول في ديترويت ـ ميشكان، المطران فرنسيس قلابات، أضاف البطريرك ساكو “بحزن وقلق نتابع عن كثب قرار الحكومة الأمريكية ترحيل مسيحيين كلدان وآخرين من أصل عراقي”.

وتابع “إننا نعبر عن تضامننا مع العائلات المشمولة بترحيل أحد أفرادها من خلال صلاتنا ورجائنا للإدارة الأمريكية بإيجاد حل مناسب لهذه الأزمة الإنسانية والعائلية”، وبشكل خاص “أن من بين هؤلاء أشخاصا لهم أولاد متجنسون وأعمال ومصالح، ومنهم من مضى عليهم سنين في أمريكا”، فضلا عن “أنهم لا يشكلون خطرا على سلامتها”.

وأردف البطريرك الكلداني “أما من ناحية الحكومة العراقية، فقد أعلمتنا بأن أمر الترحيل قرار أمريكي سيادي لا يمكن التدخل فيه”. واختتم بالقول “بهذه المناسبة المؤلمة، ندعو المهاجرين إلى أن يتعلموا درساً بليغاً من هذه المحنة، فيسرعوا للحصول على أوراق رسمية تطبّع وضعهم قانونيا”.