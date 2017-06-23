جينتيلوني: لميلانو كل الشروط اللازمة لإستضافة الوكالة الأوروبية للأدوية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعرب رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني عن قناعته بأن مدينة ميلانو تمتلك كافة الشروط اللازمة لإستضافة الوكالة الأوروبية للأدوية.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي ببروكسل على هامش انعقاد المجلس الأوروبي الجمعة، أن بلاده “جاهدت هذه الأيام من أجل أن يكون لدينا في التقييم الفني للمدن المرشحة لاستضافة المؤسسات الأوروبية”، التي ستترك لندن بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، والذي “ينبغي أن تجريه المفوضية الأوروبية، دورا حاسما في عملية قرار بشأن المقرات المستقبلية”، لأن “لميلانو كل ما يؤهلها للتطلع لاستضافة الوكالة الأوروبية للأدوية”.

وذكر جينتيلوني أن “إيطاليا إلى جانب 20 مدينة أخرى، ومن ضمنها ميلانو، مرشحة لاستضافة وكالة الأدوية الأوروبية”، وأردف “لقد ناضلنا وأنا راض جدا عن النتيجة التي تم التوصل إليها”، فنحن “نتحدث عن النهج بطبيعة الحال، لأن القرارات سيتم اتخاذها في تشرين الثاني/نوفمبر”، المقبل.

وخلص رئيس الحكومة الى القول “نحن على قناعة بأن ميلانو إحدى المدن المؤهلة، ليست الوحيدة، لأن هناك مدن غيرها بطبيعة الحال”، لكن “إذا نظرنا الى الإستحقاق، فربما كانت تمتلك الشروط اللازمة أكثر من المدن الأخرى”.