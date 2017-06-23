وزيرة الدفاع الإيطالية: إيطاليا وصربيا معا ضد الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بلغراد – اشادت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي بـ”التعاون الأوثق بإستمرار وأكثر من أي وقت مضى بين قوات الشرطة والمخابرات”، الإيطالية والصربية “في مجال الوقاية من الإرهاب ومكافحته”، عن طريق “تبادل المعلومات لتجنب المخاطر”.

هذا وتتواجد وزيرة الدفاع بينوتي في بلغراد اليوم، لتمثيل الحكومة الإيطالية، بمناسبة تنصيب رئيس جمهورية صربيا، أليكساندر فوسيك.

وأضافت الوزيرة بينوتي بمناسبة اللقاء الثنائي الذي جمعها ورئيس جمهورية صربيا، أليكساندر فوسيك الجمعة، أن “عدم إفساد العلاقات مع موسكو واستعادة الحوار مع روسيا هما أحد أهداف أوروبا أيضا”. أما فيما يتعلق بمسألة الأمن فـ”لا بد من إعادة تأسيس الأفق الاستراتيجي مع روسيا نفسه”.