مسؤولة أوروبية: نركز على الشق الخارجي من سياسة الهجرة ولا أفكار حول أزمة الخليج

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت سفيرة استونيا لدى الاتحاد الأوروبي كايا تايل، عن قناعتها بأن على الاتحاد الأوروبي أن يركز في الفترة القادمة على العمل على المستوى الإقليمي والدولي للتعامل بشكل أفضل مع ملفي الهجرة والأمن

وكانت تايل تتحدث اليوم خلال مؤتمر صحفي عقدته في بروكسل لعرض أولويات الرئاسة الأستونية، التي ستمتد من بداية شهر تموز/يوليو القادم حتى نهاية 2017، حيث أكدت على ضرورة التعاون بشكل افضل مع الدول الأفريقية، وقالت “يتعين التركيز بشكل أكثر على التعاون مع السلطات الليبية”.

واعتبرت السفيرة الإستونية أن النقاش الأوروبي بشأن الهجرة يتمحور حالياً حول طرق ضبط الحدود والحفاظ على الأمن الأوروبي، وذلك على حساب التضامن ومسألة إعادة توزيع طالبي اللجوء، “ولكن هذا لا يعني أن الدول ستعفى من مسؤولياتها الأوروبية بشأن قبول طالبي اللجوء”، على حد تعبيرها.

وشددت على أن على المؤسسات الأوروبية أن تعمل بشكل أفضل لتحديد معايير التضامن بين الدول الأوروبية.

أما في باقي ملفات السياسة الخارجية، فقد أقرت السفيرة الأستونية، أن الرئاسة القادمة للاتحاد لا تمتلك الكثير من الطموحات، مشيرة إلى أن الأمر بيد إدارة العلاقات الخارجية، وخاصة الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني.

وفيما يتعلق بالأزمة الخليجية، أوضحت السفيرة الإستونية أن دول الاتحاد لا تمتلك فكرة واضحة عن طريقة التحرك، مؤكدة على أن الجميع ينتظر ما قد تقدمه موغيريني من ” أفكار سيدعمها الجميع”، على حد تعبيرها.