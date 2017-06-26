إيطاليا: قبول أكثر من 34 ألف لاجئ عام 2016

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهر تقرير إيطالي أن في عام 2016 تم قبول 34528 ضمن مشاريع برنامج الحماية الخاصة بطالبي اللجوء واللاجئين (Sprar).

وأضاف التقرير السنوي الذي تم تقديمه في مقر الجمعية الوطنية للبلديات الايطالية (ANCI) في روما أن “العدد المذكور يغطي المستفيدين من مشاريع متعددة”، وبالتالي “فإن العدد الفعلي لمن حظوا بالحماية عام 2016 هو 34039 شخصا”.

وذكر تقرير (Sprar) أن “شبكة مشاريعنا قامت عام 2016 أيضا بقبول 2898 قاصرا غير مصحوب بذويه”، وأنه “بفضل تفعيل 35 مشروعا جديدا العام الماضي، فُسح المجال لزيادة أماكن استقبال القصر”.

وخلص التقرير الى القول إنه “تم الانتقال من 977 محلاً للقاصرين عام 2015 إلى 2039 محلا عام 2016”.