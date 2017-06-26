الفاتيكان: قلق شديد إزاء مصير اسقف كاثوليكي صيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قالت حاضرة الفاتيكان إن “الكرسي الرسولي يتابع بقلق بالغ الحالة الشخصية أسقف ونتشو، المونسنيور بيترو شاو تشومين الذي أُبعد قسرا عن منصبه الأسقفي منذ بعض الوقت”، من قبل السلطات.

وأضاف المتحدث باسم الفاتيكان غريغ بورك، في بيان الاثنين، أن “الطائفة الكاثوليكية في الأبرشية، وكذلك أسرة الأسقف ليست لديهما أية أخبار عنه”، سواء أكان عن “أسباب إبعاده أم المكان الذي يُحتجز فيه”.

وفي هذا الصدد، أكد بورك أن “الكرسي الرسولي إذ يبدي حزناً عميقاً إزاء هذا الموقف وغيره من المواقف المماثلة، التي لا تسهل للأسف مسيرات التفاهم، يأمل أن يتمكن المونسنيور تشومين من العودة في أقرب وقت ممكن الى أبرشيته ويتم ضمان استمرار أداء مهامه الأسقفية بهدوء”.

واختتم الناطق باسم البابا فرنسيس بالقول “نحن مدعوون جميعا للصلاة من أجل شاو تشومين ومسيرة الكنيسة في الصين”.