إيطاليا: تأكيد محضر وقف مواطنة معتقلة بتهمة الجهاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تورينو – أكد قاضي التحقيق في مدينة أليسّاندريا (شمال) محضر توقيف لارا بومبوناتي التي اعتقلت ليلة الجمعة بناء على طلب نيابة تورينو وهي حاليا في سجن ڤالّيتا التوريني.

ووفقا لمصادر استخباراتية فإن “بومبوناتي (26 عاما) التي أصبحت خديجة بعد إعلان إسلامها، كانت قد وصلت الى تركيا عام 2014 ومنها الى سورية مع زوجها فرانشيسكو كاشكو”، وأنه “بعد الانتماء لمجموعة مقاتلين من مناطق مختلفة، قدمت دعمها من خلال العمل مراسلة نحو الأراضي التركية”، بينما “نفّذ زوجها كاشو مهاما قتالية”.

وقد “أظهرت التحقيقات التي أجريت مع المرأة تفاصيل وفاة زوجها”، التي “وقعت في 26 كانون الأول/ديسمبر العام الماضي، خلال غارة للجيش على معسكر تدريب في سورية”، وأنه “كان يسعى حثيثا لبلوغ مناطق الجهاد الأخرى كالسودان والصومال وفلسطين من أجل نيل الشهادة”.

وذكر المحققون، أن “من بين المهمات المنجزة خلال فترة انتماء لارا بومبوناتي لنشاط الإعلام الجهادي، ذهابها الى تركيا لتنفيذ مهمة محددة أوكلت لها من قبل القائد، وهي إخفاء وثائق وتدميرها، دون التطرق الى ذكر محتواها”، وقد “كُشفت في هذه المرحلة من قبل السلطات التركية وهي تحاول العودة إلى سورية”، حيث “ألقي القبض عليها وطردها، لتعود بعدها إلى إيطاليا”.