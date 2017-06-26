مسؤول أمني ايطالي: لا يمكن التكهن بالإرهاب مطلقاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول أمني ايطالي إن “هناك اليوم بالتأكيد إرهاب جديد مقارنة بما شهدناه في الماضي، والذي لا يمكن التنبؤ به مطلقا”، إنه “في حالة سيولة مستمرة وعدم وضوح”، والذي “يتوجب علمنا مواجهته أكثر وأكثر”.

وفي كلمته خلال حفل الذكرى الـ110 لتأسيس شرطة السكك الحديدية الإيطالية، أقيم بأكاديمية الشرطة في روما، رأى القائد العام للشرطة فرانكو غابرييلي أن “الحديث عن مسألة الأمن لا يشمل الإرهاب وحسب”، بل “علينا التعامل مع الجريمة المنظمة أيضا”، والتي “لم تختف على الإطلاق، ربما من صفحات بعض الجرائد فقط، لكن ليس من اهتمام من يحمل مسؤولية الامن في هذا البلد”.

ووفقا لغابرييلي فإن “مجال الجريمة الصغيرة يؤثر بشكل أكثر عمقا على الإحساس بانعدام الأمن لدى مواطن، على الرغم من أن مؤشرات انخفاض الإجرام مشجعة للغاية”، لكن “الشرطة، كما هي الحال في شعارها: متواجدون دائما، موجودة في كل مكان فعلا”. واختتم بالقول “إنها في أنحاء البلاد، في المحطات، على القطارات، وهناك حيث يحتاج الناس الى مجرد رؤية رجل ببزة رسمية”.