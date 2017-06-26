قضائي إيطالي: المقاتلون الأجانب أقل عددا لدينا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال قضائي إيطالي إنه “لحسن الحظ ليست هناك حالات كثيرة لمقاتلين أجانب في بلادنا”، تعليقا على إعتقال المقاتلة الأجنبية الإيطالية لارا بومبوناتي في بلدة أليساندريا ليلة الجمعة الماضية.

وأضاف المدعي الوطني العام لمكافحة المافيا، فرانكو روبرتي، في تصريحات متلفزة أن “من كان لدينا من مقاتلين أجانب قد اكتشفناهم”، وأن “الأشخاص الذين يجازفون بالتحول إلى مقاتلين أجانب في إيطاليا، هم أقل عدديا بكثير مقارنة ببريطانيا، فرنسا وبلجيكا”.

أما بالنسبة لخطر وقوع هجمات في ايطاليا، فقد كرر روبرتي “نحن في خطر كبير من الهجمات، ونعلم ذلك جيدا جدا”، لكن “نحن نعلم أيضا أننا نقوم كل يوم بأنشطة وقائية واسعة النطاق، وبمهنية عالية”، فـ”لدينا هيئات أمنية تفتقر إليها الدول الأخرى، وأجهزة المخابرات والشرطة تجتمع كل يوم لتبادل المعلومات”.

وخلص روبرتي مؤكدا أن “قوتنا تكمن في تبادل المعلومات، ونحن لا نغار على نشاطنا التحقيقي”.