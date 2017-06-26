الصليب الأحمر: إيطاليا جعلت المهاجرين أداة سياسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – انتقدت منظمة الصليب الأحمر إيطاليا، قائلة إنها “اتخذت من المهاجرين أداة سياسية”، بينما “فشل الإتحاد الأوروبي في التعامل مع قضية الهجرة”.

وفي تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الاثنين، أضاف الرئيس الوطني للصليب الأحمر الإيطالي فرانشيسكو روكّا أنه “إزاء المهاجرين لم يعد بإمكاننا الآن إلا الحديث عن طريق مسدود”، بل عن “فشل حقيقي في السياسة الأوروبية والإيطالية”، حيث “جعلت بلادنا من طلبات اللجوء موضوع صراع سياسي”.

وذكّر روكّا بأن “عملنا في البحر المتوسط يتثمل بتقديم المساعدة والكرامة للناس الذين يصلون إلى شواطئنا”، لكن “ما يقلقنا هو عدم وجود تصميم أوروبي مشترك لإعادة توزيع المهاجرين”. وأردف “إن على إيطاليا أن تُسمع صوتها ويتعين على أوروبا تحكيم ضميرها، لأننا نتحدث عن البشر”.

وأطلق رئيس الصليب الأحمر الإيطالي نداء إلى “جميع القوى الدولية من المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، إيف داكور، الذي يدعو إلى اتخاذ إجراءات من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، وكذلك “ردود من جانب السياسيين تتيح للناس البقاء في أوطانهم”.

وخلص روكّا الى القول إن “مدير منظمتنا يقول في الواقع، إن المهاجرين إن كان يمكنهم العيش بسلام في بلدانهم، فلا يمكننا بالتأكيد التخلي عنهم”، فـ”الحل لا يمكنه أن يكون إغلاق الحدود”، بل “نحن بحاجة إلى سياسة جماعية تتدخل في الدول المصابة بالأزمات الإنسانية والصراعات”.