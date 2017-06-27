ألفانو: موقفنا واضح إزاء الأزمة الأوكرانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو أن “موقف ايطاليا إزاء شبه جزيرة القرم يتغير”، فـ”لن نعترف بضمها لروسيا”.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني بافلو كليمكين في مقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا) الثلاثاء، أضاف الوزير ألفانو أن “هذا الموقف، واضح ومشترك لدى أوروبا ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ولدى كل التشكيلات الأخرى”، وأردف “لو كنا قد اعترفنا بالأمر لشاع الخبر”.

وذكر ألفانو أنه “خلال المحادثات المفيدة والملموسة مع النظير الأوكراني، تم تأكيد الرضا عن المستوى الذي بلغته العلاقات الثنائية بين البلدين والتشديد على تطوير أشكال جديدة من التعاون”، كذلك “المشترك القائم بين وكالات محاربة الفساد الذي أشار إليه كليمكين”، مؤكدا أن “كييف تحتاج إلى التعلم من البلدان التي خاضت هذه المعركة”، قبلها.

أما على الصعيد الاقتصادي، فقد أكد رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن التصديق على معاهدة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لا بد أن له من “إحياء الاقتصاد الأوكراني”، مع إمكانية “جذب مستثمرين إيطاليين”، متعهدا بـ”عدم إدخار أي جهد لطمأنة المستثمرين بأن أوكرانيا تسعى الى الاستقرار”.

وعلى صعيد الأمن وتطبيق اتفاقات مينسك الخاصة بالأزمة الأوكرانية، ذكّر ألفانو برئاسة ايطاليا العام المقبل لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية، حيث “سنعمل معا من أجل التقدم في أوكرانيا”. وفي هذا الصدد، حرص كليمكين على الإشارة الى أن “الدعم المهم جدا، الذي تعطينا إياه إيطاليا من ناحية شبه جزيرة القرم والدونباس المحتل”.

