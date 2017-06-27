الخارجية الايطالية: مكتب لإصدار التأشيرات لليبيين نهاية الشهر بطبرق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت روما الثلاثاء أنه بوسع اللبيين اعتبارا من 29 حزيران/يونيو الجاري تقديم طلبات للحصول على تأشيرة دخول إلى إيطاليا مباشرة من مدينة طبرق.

وفي هذا الصدد، أشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنجيلينو ألفانو إلى أن “هذه الخطوة، التي تابعتها شخصيا وشجعتها، تمثل علامة دعم وتقارب تجاه مجتمعات وسكان تلك المناطق، وتهدف إلى تعزيز الوجود الإيطالي على نطاق واسع في جميع أنحاء ليبيا، في إطار تفهم واقع المناطق الليبية المختلفة”.

وكانت إيطاليا قد أعلنت في وقت سابق أن سفارتها في طرابلس بدات بإصدار تأشيرات شنغن للمواطنين الليبيين، كما أبدت الرغبة في افتتاح قنصلية في مدينة طبرق، المقر المؤقت لمجلس النواب الليبي.