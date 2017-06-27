الجيش المصري: إحباط محاولة لاختراق الحدود مع ليبيا وتدمير 12 عربة محملة بالأسلحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- أعلن المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر رفاعي ان “القوات الجوية أحبطت محاولة اختراق الحدود الغربية” مع ليبيا، حيث قامت بـ”تدمير 12 سيارة دفع رباعى محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة”.

ونوه بأن العملية تأتي “استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى تأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، والتصدى بكل قوة للحملات العدائية الممنهجة التى تسعى إلى استهداف مسيرة الدولة المصرية والتأثير على الأمن القومى المصرى”.

وقال ان المهمة بدأت “بناءا على معلومات استخباراتية تفيد بتجمع عدد من العناصر الإجرامية للتسلل إلى داخل الحدود المصرية باستخدام عدد من سيارات الدفع الرباعى على الاتجاه الاستراتيجى الغربى”، حسبما جاء في بيان.

وأضاف “باوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها على مدار أكثر من 12 ساعة، وقد أسفرت العملية عن استهداف وتدمير 12 سيارة دفع رباعى محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة”، مشدد على ان “القوات تقوم بملاحقة وضبط العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم”.