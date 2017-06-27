رايان إير للطيران مستعدة لشراء حصة أغلبية في أليتاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت شركة رايان إير الإيرلندية للطيران “نحن منفتحون على شراء حصة من شركة أليتاليا، شريطة أن تكون حصة أغلبية”.

وفي مؤتمر صحفي عقده في روما الرئيس التنفيذي لشركة الطيران المنخفضة التكلفة، مايكل أوليري، الثلاثاء، أضاف “لكن اهتمامنا بالشركة سيبقى إن كان بإمكانها تحقيق أرباح فقط، وإن استمرت بالخسارة فلا أحد سيهتم بها”، مشيرا إلى أن “الحكومة الايطالية لا يمكنها أن تستمر بإنقاذ أليتاليا”.

وتابع “لدينا خطة نعتقد أنها ستساعد أليتاليا على النمو”، لكن “إن أردنا التعامل معها، لا نريد تدخل من قبل السياسة الإيطالية أو النقابات العمالية، فنحن لا نعمل بهذه الطريقة.” وأردف “إن كانت رايان إير ستتحكم بالناقل الوطني السابق، فنسبحث الأمر باحترام مع الحكومة الإيطالية”، لكن “على أساس أنها حكومة لا شريك في الإدارة”.

وخلص أوليري الى القول “نحن منفتحون على الحوار مع النقابات، فهي ليست الشيطان”، فـ”نحن نفعل ذلك طوال الوقت في الخارج”، لكن “لا نريد وضعا تشتكي منه النقابات مع الحكومة وتقوم بالاضراب”.