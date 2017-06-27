ايطاليا: تعذيب مهاجرين في ليبيا قبل عبورهم الى إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أغريجنتو – اعتقلت قوات الشرطة الإيطالية مواطنا صوماليا (23 عاما)، تم تحديد هويته في النقطة الساخنة بلامبيدوزا، بتهمة تعذيب مهاجرين في ليبيا قبل رحلة عبورهم الى إيطاليا.

وأضافت الشرطة أن المواطن “الصومالي ت. محمد أ. تم توقيفه بناء على أمر من المدعي العام في باليرمو”، والذي “يشتبه بكونه عضوا في عصابة إجرامية مسلحة تعمل عبر الحدود، متخصصة بارتكاب جرائم تمتد على وجه الخصوص من الاتجار بالبشر الى الخطف والاعتداء الجنسي والقتل المتعمد والهجرة السرية”.

وذكرت الشرطة أن “الرجل اعترف بكونه أحد المسؤولين عن أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي ترتكب في ليبيا في فندق بالقرب من منطقة حذيفة الزراعية، بمنطقة الكفرة”، حيث “يتم سلب المهاجرين من حريتهم الشخصية قبل بدء رحلة عبور البحر نحو الساحل الإيطالي”.

وبهذا الصدد، قال أحد المهاجرين من ضحايا تعذيبه في شهادته، “عند وصولي الى ليبيا، كان الصومالي محمد أ. في المبنى بالفعل، يضرب المهاجرين، يحب إذلالنا وجعلنا نشعر بسموه علينا”. وتابع “أذكر مرة أن الليبي الذي كان يمتلك المبنى، وبّخه لأنه كان يضربنا بقوة، حتى الموت تقريبا”، واختتم بالقول “لقد كان يجلدنا بخرطوم مطاطي ويهددنا بسلاح ناري”.