وفاة وزير الدفاع السوري الأسبق مصطفى طلاس في فرنسا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ توفي صباح الثلاثاء في مستشفى (افيسين) بالعاصمة الفرنسية باريس، وزير الدفاع السوري الأسبق العماد مصطفى طلاس عن عمر 85 عاماً، وسيتم تشييعه في باريس.

وكان طلاس الذي استقر قبل خمس سنوات في باريس قد نُقِل إلى المستشفى قبل 12 يومًا إثر كسر في عظم الساق، حيث دخل إثرها في غيبوبة، وهو من مواليد مدينة الرستن عام 1932، التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة منذ عام 2012 في محافظة حمص في وسط البلاد.

وكان طلاس عضوًا في حزب البعث الحاكم، ومن المقربين من الرئيس السوري السابق حافظ الأسد منذ استلامه السلطة في سورية بداية السبعينات، وقد عينه الأسد وزيرًا للدفاع عام 1972، ليبقى في منصبه هذا طوال ثلاثة عقود، ثم تركه عام 2004، أي بعد أربع سنوات على استلام الأسد الابن السلطة.

استقر طلاس في فرنسا منذ نحو خمس سنوات، وبقي بمنأى عن النزاع السوري منذ اندلاعه عام 2011، على الرغم من انشقاق ابنه مناف عام 2012، الذي كان عميدًا في الجيش السوري وصديقًا للأسد الابن.

وفي مقابلة معه عام 2005 مع صحيفة (دير شبيغل) الألمانية، أشار طلاس إلى تنفيذ 150 حكمًا بالإعدام أسبوعيًا في دمشق وحدها إثر الهجوم العسكري الذي تعرضت له مدينة حماة عام 1982.