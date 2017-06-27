نسبة المسيحيين في سورية ترتفع خلال الحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال معارض سوري إن “نسبة المسيحيين في البلاد قد ارتفعت من 10 إلى 13% خلال الحرب التي تشهدها سورية والتي دخلت عامها السابع قبل ثلاثة أشهر”، مشيراً إلى أن “تهجير وهروب ملايين السوريين السنّة إلى الخارج رفع نسبة المسيحيين الذي شهدوا موجات لجوء وهجرة أقل من نظرائهم المسلمين”.

وقال المعارض الآشوري السوري سليمان يوسف، إن الحرب السورية “رفعت من نسبة المسيحيين السوريين إلى 13%”، وأوضح أن “عدد سكان سورية كان نحو 22 مليون نسمة قبل انطلاق الثورة في آذار/ مارس 2011 وفق أرقام حكومية، وكانت نسبة المسيحيين منهم 10%، أي نحو 2.2 مليون مسيحي”.

وذكر يوسف أن “الحرب قد تسببت، وفق تقارير منظمات دولية معنية بالوضع الإنساني في البلاد، بلجوء نحو 8 ملايين سوري في دول الجوار وأوربا ودول أخرى”، كما “بلغ عدد القتلى نحو مليون، بين مدني وعسكري من كل الأطراف، غالبيتهم الساحقة من المسلمين، ومنهم نحو 5 آلاف مسيحي، بحسب مرجعيات كنسية”، بينما “يقدر عدد المسيحيين الذين تركوا سورية بـ نصف مليون مسيحي”، وعليه فإن “عدد السكان المتبقين في البلاد يبلغ نحو 13 مليون، منهم أكثر من مليون ونصف مليون مسيحي”، وهذا يعني أن “نسبة المسيحيين من السكان السوريين ارتفعت من 10% قبل الحرب إلى 13% بعد ست سنوات من الحرب”.

وأضاف “جميع هذه الأرقام تقديرية، إذ يستحيل الوصول إلى أرقام حقيقية دقيقة لسكان سورية، وما تزال الحرب الكارثية بين السوريين وعلى السوريين مستمرة، وما من أحد يعلم متى وكيف ستنتهي، وعلى أي أرقام ستستقر الخريطة الديموغرافية لسورية”، وأعرب عن قناعته بأن “الحصص السياسية لسورية المستقبل لأي مكون سوري ستكون وفق تعداده”، ما يجعل المسيحيين ثاني أكثر طائفة في سورية بعد السنّة.