ايطاليا: وصول 194 بينهم طفل حديث الولادة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت مصادر أمنية إيطالية إن 194 مهاجرا رسوا الليلة الماضية على سواحل جزيرة لامبيدوزا، ومن بينهم طفل حديث الولادة.

واضافت المصادر ذاتها أن “أحد المهاجرين توفي وهو على متن الطائرة المروحية التي تهم بنقله إلى باليرمو”، حيث “كان قد تعرض للغرق فضلا عن إصابته بحروق شديدة في ساقيه”، مبينة أن إلى جانب المهاجر المذكور “وصل 193 مهاجرا تم إنقاذهم في قناة صقلية من قبل السفن التابعة لقوات البحرية، والمنظمات غير الحكومية وزوارق دورية حراسة الميناء”.

وذكرت المصادر أن “أول دفعة اشتملت على 77 مهاجرا”، وقد “تلتها على الفور دفعتين أخرتين من 43 و70 شخصا”، بينما “وصل فجر اليوم أربعة مهاجرين آخرين، ومعهم طفل حديث الولادة”.

وبهذا الصدد، قال رئيس عيادة لامبيدوزا، بيترو بارتولو “لقد حددنا والدة الطفل بالفعل، والتي كانت على متن قارب آخر، من المتوقع ان يصل الى الجزيرة غدا، ليجتمع من جديد شمل الأم وطفلها”.

وذكر أن “من بين المهاجرين كان هناك رجلا قد جرح بسبب طلقتين من سلاح ناري”، مبينا أن “حياته ليست في خطر”، بينما “هرع العديد من اللاجئين لتلقي العلاج الطبي في المركز الصحي المحلي لحالات مرضية وإصابات أخرى”.