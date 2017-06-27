ألفانو يهاتف نظرائه في قطر والكويت والسعودية ويدعو لحل سريع للأزمة الخليجية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن فترة بعد ظهر الثلاثاء شهدت “عملا مكثفا” للوزير أنجيلينو ألفانو، الذي أجرى محادثات هاتفية مع كل من نظرائه القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ومع وزير خارجية المملكة العربية السعودية، عادل الجبير.

وأضافت الخارجية الإيطالية، أن “المحادثات الهاتفية تركزت على الأزمة الراهنة في منطقة الخليج”، التي “أعرب الوزير ألفانو عن القلق إزاء آثارها الإنسانية”، مشيرا إلى أن “ايطاليا تؤيد بشدة جهود الوساطة التي بادر بها أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الحمد الصباح، من أجل استعادة الوحدة والانسجام في المنطقة”، وكذلك “من خلال عمل مجلس التعاون الخليجي، الذي تتولى الكويت رئاسته الدورية حاليا”.

وذكرت الخارجية أن “ألفانو سلط الضوء أيضا على علاقات الصداقة والتعاون الإيطالية الوثيقة مع جميع دول الخليج”، والتي “تعمل الحكومة الإيطالية بموجبها بنشاط لإعطاء مساهمة كاملة لإعادة بناء جوّ الثقة بين الأطراف المعنية”.

وخلص البيان الى القول إن “إيطاليا تنصح جميع الأطراف المعنية بالسعي للتوصل إلى حل سريع للتوترات، والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يهدد الوضع بشكل أكبر”.