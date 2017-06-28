البابا: العمل أحد أشكال الحب الذي يدفع العالم الى الأمام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس إن “العمل هو شكل من أشكال الحب المدني”، إنه “ليس حبّا رومانسيا أو مدروسا، بل حب حقيقي وأصيل، يُحيي العالم ويدفعه الى الأمام”.

ولدى استقباله في قاعة بولس السادس بالقصر الرسولي الأربعاء، مندوبي نقابات عمال إيطالية، بمناسبة مؤتمرها الوطني الـ18، أكد البابا أن شجبه التام “للعمل اللاإنساني”، فـ”الشخص والعمل كلمتان يمكنهما بل يجب أن تكونان معا”، لأنه “إن فكرنا وتحدثنا عن العمل بمعزل عن الفرد، يصبح العمل شيئا غير إنساني، لأننا إن نسينا الفرد ننسى أنفسنا ونخسرها”.

وتابع “لكن إن فكرنا بالفرد بدون العمل، نتحدث عن شيء جزئي، غير مكتمل، لأن المرء يتحقق بالكامل عندما يعمل، ينفتح على الآخرين في الحياة الاجتماعية، وعندما يثمر في العمل”. واختتم البابا بالقول إن “العمل هو النمط الأكثر شيوعا للتعاون الذي انتجته البشرية في تاريخها”، حيث “يتعاون ملايين الناس كل يوم ببساطة من خلال العمل”، كـ”تعليم أطفالنا، تشغيل المعدات الميكانيكية وإتمام الإجراءات المكتبية”.

هذا وينعقد المؤتمر الوطني للنقابات الإيطالية 2017 حول موضوع “لأجل الفرد، لأجل العمل” ويستمر اعتبارا من اليوم وحتى الأول من تموز/يوليو المقبل.