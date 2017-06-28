سيالة: السعودية لم تبلغنا أسباب اعتقال بن رجب والخذراوي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- قال وزير الخارجية الليبي في حكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة إن السعودية لم تبلغهم إلى الأن أسباب اعتقال مواطنين اثنين ليبيين، يعملان في جهاز الشرطة، الأحد الماضي بمطار جدة بعد أدائهما مناسك العمرة.

وأوضح وزير خارجية حكومة الوفاق في تصريح لوكالة (آكي) للأنباء أن وزارته على تواصل مع وزارة الخارجية السعودية، ولكن “الرياض تتعامل مع الأمر بشكل أمني وبتكتم”.

وأضاف سيالة أن “المملكة لم تصدر مذكرة اعتقال بحق المواطنين محمود بن رجب ومحمد الخذراوي، وإنما لديها قائمة أمنية تضم أربعة أسماء من بينها بن رجب والخذراوي وشخصين اخرين”.

وكانت وسائل إعلام ليبية قد أرجعت في وقت سابق إعتقال الملازم أول شرطة بن رجب، وآمر كتيبة الأمن المركزي الخذراوي إلى تهمة الانتماء لـ”الجماعة الليبية المقاتلة” سابقا.

وكانت السعودية ودولا أخرى أدرجت خمسة ليبيين على “قائمة الإرهاب”، من بينهم عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي الصلابي ومفتي عام ليبيا الصادق الغرياني ورئيس حزب الوطن الليبي، عبدالحكيم بلحاج.