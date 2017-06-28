الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته الاقتصادية على روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قرر المجلس الوزاري الأوروبي تمديد عقوباته الاقتصادية المفروضة على روسيا حتى 31 كانون الثاني/يناير 2018.

ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا، على خلفية تورطها في الأزمة الأوكرانية، منذ تموز/يوليو 2014، وتشمل هذه العقوبات القطاعات المالية والطاقة والدفاع، وتتضمن كذلك حظر تصدير مواد تقنية لروسيا تفادياً لاستخدامها كأدوات لزيادة تدخلها في شؤون الجوار والرقابة على الحريات.

ويأتي هذا القرار، إثر قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بإبلاغ زعماء الدول الأوروبية، خلال القمة الماضية في 22 و23 من الشهر الحالي، عن عدم حدوث تقدم في تنفيذ اتفاقيات مينسك 2015، وهي المرجعية الوحيدة بالنسبة لأوروبا، التي تتيح حل الأزمة الأوكرانية.

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد قررت خلال القمة بالإجماع التوجه نحو تمديد العقوبات المفروضة على روسيا، الأمر الذي تم رسمياً اليوم عبر إجراءات إدارية كتابية.

وتنخرط ألمانيا وفرنسا في “حوار” مع كل من روسيا وأوكرانيا، فيما يعرف بتشكيلة “النورماندي” في محاولة للدفع باتجاه حل الأزمة وإعادة الاستقرار إلى أوكرانيا.

وتتهم أوروبا روسيا بزعزعة الاستقرار في أوكرانيا وتمويل المسلحين الانفصاليين شرق البلاد، هذا بالإضافة إلى قيامها بضم شبه جزيرة القرم، وهو الأمر الذي تصفه العواصم الأوروبية بـ”غير الشرعي” وترفض الاعتراف به.