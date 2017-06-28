أمين عام ناتو يؤكد زيادة الانفاق العسكري بأوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، أن دولاً أعضاء في الحلف مثل كندا وبعض الدول الأوروبية زادت هذا العام من معدلات الاستثمارات والانفاق في مجال الدفاع بنسبة 4,3%.

وكان يانس ستولتنبرغ، يتحدث اليوم خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل عشية لقاء وزراء دفاع دول الحلف غداً في العاصمة البلجيكية، حيث حث الدول الأوروبية على عمل المزيد

.واستطرد قائلاً “على الأوروبيين استثمار المزيد في المجالات الدفاعية ليس لإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية، بل لتحقيق مصالحهم “.

ونوه المسؤول الأطلسي بأن عام 2017 هو العام الثالث على التوالي الذي تعمد فيه دول الحلف إلى زيادة موازناتها الدفاعية، إلا أنه أردف “لا زال على الكثير من الدول بذل مزيد من الجهد للوصول إلى النسبة المطلوبة”.

وأوضح أن هناك 5 دول أوروبية فقط قد وصلت بالفعل إلى استثمار 2% من ناتجها المحلي في المجال الدفاعي، وهو الهدف الذي حددته دول الحلف لنفسها في قمة وارسو 2013.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان طالب، بشكل شديد اللهجة، الدول الأوروبية، خلال زيارته لبروكسل الشهر الماضي لحضور قمة ناتو، بالتحرك بشكل أسرع لزيادة الموازنات الدفاعية، ملمحاً إلى أن بلاده لن تتحمل لوحدها ثمن حماية الحلفاء.

هذا ومن المنتظر أن يناقش وزراء الدفاع يوم غد مسائل تتعلق بالوضع في أفغانستان ومدى التقدم المحرز في محاربة الإرهاب، خاصة ضد تنظيم الدولة (داعش).