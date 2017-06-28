برلمانية ايطالية: بيرلسكوني وحده كفيل بحل مشكلة الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأت برلمانية ايطالية أن رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو بيرلسكوني هو وحده الكفيل بحل مشكلة الهجرة.

وأضافت رئيسة كتلة حزب (فورتسا ايتاليا) بلجنة سياسات الاتحاد الأوروبي في مجلس النواب، إلڤيرا ساڤينو “أنا أقدّر أن وزير (الداخلية ماركو) مينّيتي، الذي أصبح من الواضح أنه يدرك خطورة الوضع يتابع الأمور عن كثب”، لكن “أعتقد أن أزمة الهجرة قد وصلت الآن إلى نقطة اللاعودة”، وأن “تيار اليسار قد أثبت عجزه عن مواجهتها”.

وتابعت “إن الوحيد القادر على حسم الموقف هو برلسكوني، ليس فقط لأن حكومته كانت الوحيدة التي نجحت في الماضي بوقف تدفق الهجرة”، بل “لأنه الزعيم الايطالي الوحيد الذي يتمتع بالقوة في أوروبا وبالمصداقية والاحترام بين رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء الأخرى أيضا”، الأمر الذي “أكده أيضا رئيس كتلة الحزب الشعبي الأوروبي في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر”.

وخلصت ساڤينو الى القول “سيكون من الملائم لمصلحة إيطاليا أن يقتدي رئيس الوزراء جينتيلوني ووزير الداخلية مينّيتي بخبرة وسلطة برلسكوني”.