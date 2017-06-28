إيطاليا للاتحاد الأوروبي: وضع الهجرة أصبح خطيرا ونبحث إغلاق الموانئ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

سلّمت إيطاليا رسالة للمفوضية الأوروبية عن الهجرة، مفادها أن “الوضع الذي نواجهه خطير، ولا يمكن لأوروبا أن تغض الطرف عنه”.

ووفقا لمصادر من الحكومة الإيطالية، فإن “هناك تقييما جاريا لإمكانية إغلاق الموانئ الإيطالية أمام رسوّ السفن التي لا ترفع راية بلادنا، وتحمل المهاجرين الذين يتم إنقاذهم قبالة السواحل الليبية”.

ووفقا لمصادر إعلامية، فإن “الحكومة الإيطالية قد خوّلت ممثلها لدى الاتحاد الأوروبي، السفير ماوريتسيو ماسّاري، لعرض قضية تدفقات الهجرة نحو إيطاليا رسميا، على المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الهجرة ديميتريس افراموبولوس”.

واوضحت المصادر أن “الأسباب التي دفعت الى التحرك الإيطالي هو أن الامر أصبح لا يطاق”، فـ”جميع السفن التي تنفذ عمليات الإنقاذ ترسو في إيطاليا”، التي “ستستمر بإنقاذ الناس في البحر كما كانت تفعل دائما في السنوات الأخيرة”، لكن “ليس من المستدام أن نتحمل ثقل الاستقبال كاملا”.

وخلصت المصادر الحكومية الى القول إنه “لا يمكن الفصل بين الإنقاذ والاستقبال”، وبالتالي “فإن مساهمة الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن تقتصر على عمليات إنقاذ المهاجرين التي تجري في البحر فقط”.