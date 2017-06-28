حماس تقيم “منطقة عازلة” على الحدود بين غزة ومصر لمنع التجاوزات الأمنية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة- شرعت حركة حماس بإقامة “منطقة عازلة” داخل الحدود الفلسطينية مع مصر، وذلك تنفيذا لتفاهمات توصلت اليها الحركة مع السلطات المصرية بمنع أي تجاوزات أمنية عبر الحدود.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في قطاع غزةK إياد البزم إنه “ستتم إقامة منطقة عازلة على طول الحدود الفلسطينية المصرية”.

وكانت مصر اشتكت مرارا من قيام مسلحين باجتياز الحدود باتجاه مصر وبالعكس، داعية حركة حماس إلى ضبط الحدود كشرط لتحسين العلاقات، التي توترت منذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الحكم.

ولفت البزم إلى أن “الإجراءات تشمل تسوية كاملة للمناطق المرتفعة التي تعيق الرؤية، وتركيب كاميرات وأبراج مراقبة من أجل زيادة ضبط الحدود”.

وقال للموقع الإلكتروني لحركة حماس، إن وزارة الداخلية في غزة “تبذل كل جهد ممكن من أجل الحفاظ على أمن الحدود الفلسطينية المصرية”.

وأضاف “تأتي هذه الإجراءات بناءً على التفاهمات التي تمت مع الجانب المصري ضمن زيارة الوفد الفلسطيني الذي زار القاهرة مؤخرا، وشارك فيه وكيل الوزارة اللواء توفيق أبو نعيم”.

وتابع”إن هذه الإجراءات رسالة من الجانب الفلسطيني إلى الأشقاء في مصر، أننا نتخذ كل الإجراءات من أجل الحفاظ على الأمن المصري وعدم المساس به، واستقرار الحدود الفلسطينية المصرية”.

ولفت البزم إلى أن “الوزارة تعمل على زيادة أبراج المراقبة، وتركيب شبكة إنارة وكاميرات مراقبة، لضمان استقرار المنطقة الحدودية بشكل كامل”. وقال “تخلل الأعمال، البدء بتجريف وتسوية الأراضي الحدودية لإنشاء منطقة عازلة بمسافة 100 متر، داخل الحدود الفلسطينية في قطاع غزة”.

وكان وفد رفيع المستوى من الحركة، برئاسة زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار زار مصر مطلع الشهر الجاري، وأجرى محادثات استمرت 9 ايام مع المسؤولين في المخابرات العامة المصرية.