رئيس لجنة الدفاع بالشيوخ الايطالي: من الصواب إغلاق الموانئ أمام سفن المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الايطالي، نيكولا لاتوري طرح حكومة بلاده في أروقة أوروبا فرضية إغلاق الموانئ أمام سفن المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال إنقاذ المهاجرين في مياه المتوسط، لمواجهة التدفق غير المسبوق للمهاجرين غير النظاميين على سواحلها الجنوبية، بالتصرف”الصائب والمناسب”.

وذكر لاتوري في تصريح صحفي “إنه قرار، إذا إتخذ طابعا رسميا، بوسعه المساعدة في إدارة وضع لا يطاق، مع مراعاة أولوية انقاذ الأرواح”. وأضاف “إن استقبال المهاجرين لا يمكن إلا أن يكون إلتزاما مشتركا من طرف كل الدول الأوروبية، وذلك أيضا لأنه عند تجاوز سقف معين يصعب ضمان الحد الأدنى من الكرامة والاحترام للانسان”.

وقال رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ عن “يحدوني الامل ليس فقط في أن تبقى بلادنا موحدة بشأن إدارة والتعامل مع العدد الكبير من المهاجرين ولكن أيضا في إبراز الدعم الملموس لهذه الفكرة في أوروبا”.

وكان مبعوث إيطاليا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، ماوريتسيو ماساري قد شدد، خلال لقاء مع المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ديميتريس افراموبولوس، على أنه “بالنسبة لإيطاليا، في ضوء التطورات الأخيرة على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط للهجرة، يبدو من الصعب السماح برسو مهاجرين آخرين على موانئنا”.

وأظهرت آخر بيانات لوزارة الداخلية الايطالية أن 76873 مهاجر غير نظامي وصلوا إلى البلاد منذ بداية هذا العام، مسجلين بذلك ارتفاعا بنسبة 13.34% مقارنة بأعداد المهاجرين في نفس الفترة من العام الماضي 2016 . وبلغ عدد القصر غير المصحوبين بذويهم 9761 قاصر.