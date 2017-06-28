عباس: المصالحة مرتبطة بحل اللجنة الإدارية في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- اشترط الرئيس الفلسطيني محمود عباس المصالحة الوطنية الفلسطينية بحل حركة حماس للجنة الإدارية، التي شكلتها في قطاع غزة.

وأكد في جلسة طارئة للحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء في رام الله، “على أهمية استمرار العمل من أجل الوصول إلى مصالحة وطنية ضمن خطته القائمة على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس في قطاع غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها في المحافظات الجنوبية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية”

وشدد عباس على “أهمية استمرار الحكومة في جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة رغم التحديات والعراقيل والعقبات التي تضعها حركة حماس أمام عمل الحكومة في غزة، بما في ذلك الإدعاءات والأكاذيب التي تحاول تزييف الحقائق عن دور الحكومة منذ تشكيلها في العمل على كل ما من شأنه التخفيف من معاناة أهلنا في قطاع غزة” حسب بيان للحكومة وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

وتعتبر السلطة الفلسطينية أن اللجنة الإدارية، التي شكلتها حركة (حماس) في غزة، بأنها حكومة ظل تمنع الحكومة الفلسطينية من العمل في القطاع.

وبدوره فقد اعتبر رئيس الوزراء رامي الحمد الله “تشريف سيادة الرئيس بترؤس الجلسة، يعطي حكومة الوفاق الوطني المزيد من الدعم والزخم لأعمالها وأدائها، ولمسيرة بناء دولة فلسطين وتطوير مؤسساتها والنهوض بالخدمات التي تقدم للمواطن الفلسطيني، والتي نعتبرها جميعاً أدواتٍ هامة لتعزيز الصمود والمنعة الفلسطينية، ولدعم جهود الرئيس والقيادة في تدويل قضيتنا وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع حد لعذابات شعبنا في الوطن وفي مخيمات الشتات، وضمان الإفراج عن أسرى الحرية من سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس”.