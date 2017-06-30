مكتب نتنياهو يهاجم عريقات: تصريحات وقحة واستفزازية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- رام الله- رفض ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي إصرار أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات على أن (حماس) والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ليستا منظمتان إرهابيتان.

وقال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان اليوم “قال صائب عريقات أمام الأمم المتحدة أمس إن حماس والجبهة الشعبية ليستا بتنظيمين إرهابيين رغم أنهما قتلا أكثر من ألف مدني إسرائيلي من أطفال ونساء ورجال على مدار عشرات السنين وتدرج في قوائم الإرهاب في معظم دول العالم”.

واضاف في البيان الذي وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “هذه التصريحات الوقحة والاستفزازية التي تقلب الحقيقة رأسا على عقب تشكل قمة جديدة بالنسبة لسياسة الخداع والأكاذيب التي تمارسها السلطة الفلسطينية وهي عبارة عن دليل آخر على دعم السلطة الفلسطينية للإرهاب وتمجيدها للإرهابيين.سنواصل فضح دعم السلطة الفلسطينية لأعداء السلام وللإرهابيين”.

وقد ألقى عريقات أمس كلمة دولة فلسطين فى الامم المتحدة ، والتي أكد فيها على “ان الشعب الفلسطيني يمارس حقه المشروع فى الدفاع عن نفسه ضد جرائم الحرب التى ترتكبها سلطة الاحتلال اسرائيل ضده ، من خلال احتلال يستمر منذ خمسة عقود ،وبما يشمل الاغتيالات والاعتقالات وهدم البيوت ومصادرة الاراضي وهدم البيوت والاستيطان الاستعماري والحصار والإغلاق وخاصة المفروض منذ عشر سنوات على قطاع غزة”.

وشدد عريقات على “ان مكافأة الاحتلال الاسرائيلي من خلال أمثال سفيرة أمريكا فى الامم المتحدة وغيرها يشمل وصمة عار فى جبين الانسانية”.

وأضاف عريقات “ان القانون الدولي والشرعية الدولية بن فيها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة تشكل نقطة ارتكاز للحل وبم يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود ١٩٦٧، وحل قضايا الوضع النهائي كافة بما فيها الاجئين والاسرى استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة “.

ووصف عريقات “الاحتلال الا سرلئيلي بأعلى انواع الاٍرهاب ، وانه اصبح نظام فصل عنصري ابرثايد بكل ما الاصطلاح من معنى ، وانه لا فرق بين مجرم وقاتل يقتل الصحافيين الأجانب باسم داعش وبين مجرم قاتل يحرق الطفل الرضيع علي دوابشة وأخيه احمد ووالده وأمه فى بلدة دوما فى الضفة الغريبة المحتلة فكلاهما عنوان للارهاب “.

وأكد عريقات على “ان حركة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ليستا حركات ارهابية ، وهي جزء لا يتجزأ من حركات التحرر الوطني الفلسطيني ،. وانه ان الاوان للمجتمع الدولي لمسألة ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية ، ومقاطعة شاملة للاستيطان الاستعماري الاسرائيلي لكافة اشكاله”.

ودعا “دول العالم التى لم تعترف بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود ١٩٦٧ القيام بذلك بشكل فوري ، للحفاظ على مبدأ الدولتين ولهزيمة الابرثايد وخيار نتنياهو المتمثل بالدولة بنظامين اَي الابرثايد وابقاء الوضع على ما هو عليه “.

وفى نهاية كلمته دعا عريقات إلى” ازالة أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية بشل فوري ، اذ لا دولة فلسطينية فى قطاع غزة أو من دونه“.