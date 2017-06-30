البابا: نضال لأجل مجتمع أكثر عدالة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – دعا البابا فرنسيس الى “النضال من أجل مجتمع أكثر عدلا، وتعزيز ثقافة الشرعية”. وخلال لقائه الجمعة، أعضاء المنظمة الإيطالية ـ الأمريكية اللاتينية (IILA)، المجتمعين في الفاتيكان بمناسبة الذكرى الـ50 لتأسيسها، طالب البابا بـ”وقف الانتهاكات ضد البيت المشترك”، أي العالم. وركز البابا على ثلاثة جوانب، أولها “تحديد الإمكانيات”، فـ”بلدان أمريكا الجنوبية غنية بالتاريخ، الثقافة والموارد الطبيعية”، فضلا عن أن “شعوبها طيبة ومتضامنة مع الشعوب الأخرى”، وقد “ثبت ذلك خلال الكوارث الطبيعية التي حدثت مؤخرا، والكيفية التي ساعدت بها هذه الشعوب بعضها البعض، لتعطي مثالا للمجتمع الدولي بأسره”.

وذكر البابا أن “كل هذه القيم الاجتماعية موجودة، لكن يجب أن تقييمها وتعزيزها”، فـ”على الرغم من هذه الموارد في القارة، فالأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية لا تزال تضرب جميع السكان وتخلّف زيادة في الفقر والبطالة وعدم المساواة الاجتماعية”، فضلا عن “الاستغلال وسوء معاملة بيتنا المشترك”.

كما طالب البابا بتوحيد الجهود لمواجهة الهجرة، حيث “يجب على أمريكا اللاتينية أمام عولمة تزداد تعقيدا، أن تتكاتف لمواجهة ظاهرة الهجرة”، التي “يرجع كثير من أسبابها الى فترة طويلة، لكن لم يفت الاوان”. وتابع “لقد كانت الهجرة موجودة دائما، لكنها إزدادت في السنوات الأخيرة بشكل لم يسبق له مثيل”.

وأشار البابا بيرغوليو الى أن “شعبنا الذي تدفعه الحاجة الى البحث عن واحات جديدة، حيث يجد مزيدا من الاستقرار والعمل الذي يضمن كرامة أكبر في الحياة”، واختتم بالقول “لكن في هذا البحث، يتعرض كثير من الناس لانتهاك حقوقهم، ويسقط كثير من الأطفال والشباب ضحايا للاتجار بالبشر والاستغلال، أو في براثن شبكات الجريمة والعنف المنظم”.

يذكر أن الـ(IILA) هي منظمة دولية أنشئت في روما عام 1966، وتضم الى جانب إيطاليا، الأرجنتين، بوليفيا، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، كوستاريكا، كوبا، الإكوادور، السلفادور، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، المكسيك، نيكاراغوا بنما، باراغواي، بيرو، جمهورية الدومينيكان وأوروغواي وفنزويلا.