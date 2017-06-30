الدفاع البلجيكية: أنقذنا 118 مهاجراً في المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت وزارة الدفاع البلجيكية أن الفرقاطة ماري لويز التابعة لسلاح البحرية والمشاركة بعملية صوفيا الأوروبية، الرامية لضبط الهجرة غير الشرعية في المتوسط وتفكيك شبكات المهربين، قد أنقذت يوم أمس 118 مهاجراً في عرض البحر.

والتحقت الفرقاطة ماري لويز بعملية صوفيا منذ 18 حزيران/يونيو الحالي، وتعتبر عملية أمس أول تدخل عملي لها لإنقاذ مهاجرين في المتوسط، وحسب بيان وزارة الدفاع “كانت الفرقاطة على بعد حوالي 72كم بحريا من مكان قوارب المهاجرين وتلقت الأمر من قيادة صوفيا بالتدخل”.

وأفادت وزارة الدفاع أن المهاجرون قادمين من دول أفريقيا مثل غينيا ومالي وساحل العاج، ومن بينهم طفل حديث الولادة وثلاثة أطفال آخرين، وأربعة مراهقين وست نساء.

وأشار البيان الى أن طواقم الفرقاطة قد قدمت لمن تم إنقاذهم كافة المساعدات الإغاثية والإنسانية اللازمة وسيتم اقتيادهم إلى ميناء آمن، لم تحدده وزارة الدفاع، كما تم سحب القارب الذي كانوا على متنه لمنع استخدامه مرة ثانية.

وتشارك بلجيكا في عملية صوفيا منذ إنشاءها، عبر إرسال سفن تعمل بشكل متناوب.

وتأتي عملية الإنقاذ هذه في وقت لوحت فيه إيطاليا بإغلاق موانئها أمام السفن التي تنقذ المهاجرين غير الشرعيين في البحر ما لم تحصل على المساعدات الكافية من الشركاء الأوروبيين.