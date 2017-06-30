نتنياهو: تأجيل مشروع قانون اعتناق اليهودية لمدة 6 أشهر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إنه تم التوصل إلى تسوية بتأجيل الإجراءات بشأن مشروع قانون اعتناق الديانة اليهودية لمدة 6 أشهر.

وجاء التأجيل بعد خلافات بين الحكومة الإسرائيلية والجماعات اليهودية العالمية، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية التي احتجت على مشروع القانون وتوجهت إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإسقاطه.

وقال نتنياهو في تصريحات الجمعة، “إن السلم داخل الشعب اليهودي أمر أجده في غاية الأهمية. إنه مهم بالنسبة لي سواء بصفتي رئيساً للحكومة الإسرائيلية وكذلك لكوني أحد أبناء الشعب اليهودي، وهذا ما دفعني لعقد لقاء مع رؤساء أحزاب الائتلاف الذي أثمر عن توصلنا معاً إلى الاتفاق التالي”، ففي “حقيقة الأمر، يتفق الملتمسون والحكومة الإسرائيلية سوياً على تجميد كافة الإجراءات، أي تجميد كافة الإجراءات المتعلقة في قضية اعتناق الديانة اليهودية في محكمة العدل العليا، وتجميد قضية التشريع في الحكومة والكنيست في موضوع اعتناق الديانة اليهودية”.

وأضاف نتنياهو “سأتقدم خلال يوم الأحد مع الملتمسين إلى محكمة العدل العليا بطلب تأجيل إصدار الحكم عن محكمة العدل العليا لحين أن يستكمل الفريق عمله، وآمل حقاً أن تستجيب المحكمة لهذا الطلب المشترك، لأنه سيسهم بتهدئة الأمور وكذلك سيوفر بصيصاً من الأمل للتوصل إلى تسوية متفق عليها داخل شعبنا”.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إنه في حال المصادقة على مشروع قانون اعتناق اليهودية، الذي حصل على دعم الحكومة يوم الاحد في تصويت اللجنة الوزارية للتشريع، فإنه لن يتم منح الجنسية الإسرائيلية ضمن قانون العودة لغير اسرائيليين اعتنقوا اليهودية تحت رعاية خاصة في اسرائيل. وهذا لن يؤثر على حق الحصول على الجنسية لأشخاص يعتنقون اليهودية في الخارج.

وقالت مجموعات يهودية ليبرالية امريكية ان القانون سيمنح الحاخامية الرسمية في اسرائيل، التي يسيطر عليها المتشددين، لاول مرة السيطرة ليس فقط على من تعتبره الحاخامية يهوديا، بل من تعتبره الدولة عامة مؤهلا لحق العودة.

ويقول المدافعون عن القانون، خاصة الاحزاب اليهودية المتشددة في الائتلاف، انه يوحد نظام اعتناق اليهودية في اسرائيل ويحمي سلامته.

وجاءت تصريحات نتنياهو وهو يغادر إسرائيل إلى ستراسبورغ للمشاركة في جنازة المستشار الألماني الأسبق هيلموت كول.

وقال “إنني أغادر الآن إلى مدينة ستراسبورغ لتوديع هيلموت كول، المستشار الألماني الأسبق وداعا أخيرا. لقد تميز هيلموت كول بكونه رجل سياسة عظيم فعلاً. فكان صديقاً عظيماً لدولة إسرائيل ولي شخصياً. كما ساهم كثيراً في تحقيق المصالح السياسية والأمنية الخاصة بدولة إسرائيل فيدين المواطنون الإسرائيليون جميعاً بامتنان عميق له. وسأنقل هذه الرسالة هناك في مدينة ستراسبورغ، وسط القادة الأوروبيين والدوليين”.