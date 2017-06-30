السيسي: ثورة 30 حزيران كشفت نوايا الدول الممولة للإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجمعة، إن “ثورة 30 حزيران/يونيو” كشفت ما وصفه بـ”نوايا الدول التي تمول الإرهاب”.

وأضاف في حديث متلفزة بمناسبة الذكرى الرابعة للمظاهرات التي أطاحت بحكم الاخوان المسلمين، لقد كانت “الثورة إيذاناً بمواجهةٍ أكبر من مجرد التخلص من حكمٍ جائرٍ فقط، فكانت بدايةً لاستعادة مصر لدورها الإقليمي النشط، ومواجهتها للدول التي تسعى في المنطقة خراباً عن طريق تمويل ورعاية الإرهاب وجماعاته، وقيام مصر كذلك بمساندة الدول الشقيقة في الحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية”.

وأضاف “ظهرت النوايا التي كانت مستترة، من بعض الأشقاء وغير الأشقاء، على حقيقتها، ووُضِع كلٌ أمام مسؤولياته، فحياة الشعوب ومقدراتها لا يمكن العبث بها”.

وتعهد ان تظل “مصر على عهدها أمام شعبها، وأمام الدول الشقيقة والصديقة قوةٌ تعمل من أجل الاستقرار والأمان والسلام والرخاء”.

ووجه تحية إلى “هذا الشعب، الذي يتفهم بوعيٍ وحكمة، القرارات الصعبة التي يتعين اتخاذها، ويتحمل بشموخٍ وصبر مشاق الإصلاح الاقتصادي وأعبائه”. في اشارة لحزمة من القرارات الإقتصادية آخرها كان رفع سعر المحروقات للمرة الثانية يوم أمس.