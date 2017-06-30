اساقفة إيطاليا: البت بمن يستحق الحياة أمر لا إنساني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال اساقفة إيطاليا إن “البت بمن له أو ليس له الحق في الحياة يعد أمراً لا إنسانياً”، تعليقا على حالة الطفل الإنجليزي تشارلي (10 أشهر)، الذي ولد بمرض وراثي نادر ومن شأنه أن يموت في الساعات المقبلة بقرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وفي تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الجمعة، أضاف الأب كارمين أريتشي، مدير المكتب الوطني لراعوية الصحة التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، “إننا ننظر بقلق بالغ للأنباء التي تأتي من إنكلترا”. وحذر من أن “المشكلة تمكن بإحتمال أن تصبح القضية مرجعا، وأن تفتح طريقاً نحو الموت”.

وذكر الكاهن الإيطالي أن “هذه القصة تلمس الأزمة الأنثروبولوجية التي ندد البابا فرنسيس، التي تقوم على ثقافة الإستقصاء”، حيث “يتم تثبيت معايير لما يمثل أو لا يمثل حياة وكرامة، وهذه لا إنسانية بحتة”. وأردف “نحن نسير نحو مبدأ تقرير المصير طبقا للحقوق الفردية”، التي “قد تكون مجرد رغبات في بعض الأحيان”، بينما “يجب أن تكون مضمونة من قبل الدولة”.

وأشار الأب أريتشي الى أن “مع حالة تشارلي الصغير، نصل الى رفض الحق بالأمل والخيال أيضا”، وهذا هو “مقياس مجتمع، كما وصفه البابا، لا يمكنه أن يرع أقصى درجة من الهشاشة ويغلق الباب بوجه الأمل”، محذرا من “عواقب العجز عن إعطاء معنى للحياة، ليتم بالتالي القرار بوجوب التخلص منها”.

وخلص المسؤول الكنسي الى القول “حظينا بفلاسفة وعلماء دعوا الى عدم انجاب الأطفال لتجنب معاناتهم، وهذه وحشية محضة”، فماذا إنْ “فكرنا بأن التشخيص السابق للولادة يقود اليوم الى عدم وصول أطفال الى رؤية النور”.