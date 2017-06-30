ألفانو: على أوروبا إثبات خطأ بريطانيا بترك الإتحاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو “إن من مصلحة أوروبا أن تظهر أن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي لم يكن صفقة ممتازة بالنسبة لها”، وكذلك “لتجنب أن يصبح هذا الأمر سابقة يُقتدى بها من قبل الآخرين”.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع في مقر الوزارة، قصر (فارنيزينا) الجمعة، بنظيره الدنماركي أندرس سامويلسن، أضاف الوزير ألفانو أن “خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي وفقا للمادة 50، يمثل تأكيدا لقوة أوروبا”، لكن ذلك “لا يعني تحويل المملكة المتحدة إلى الخصم”.

ودعا رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى أن “يكون هناك نهجا عمليا، إنطلاقا من مبدأ أن المملكة المتحدة تغادر الاتحاد الأوروبي وليس قارة أوروبا”.