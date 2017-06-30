وزيرا خارجية مصر والمغرب يستعرضان الاوضاع في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره المغربي ناصر بوريطة، الاوضاع في ليبيا فضلا التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية، على هامش مشاركتهما في إجتماع وزراء الخارجية بالاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن “الوزيرين استعرضا الأوضاع في ليبيا، حيث حرص وزير الخارجية سامح شكري على استعراض الجهود المصرية لجمع الأشقاء الليبيين واستئناف الحوار السياسي”. كما “تناول اللقاء سبل تطوير العمل الأفريقي المشترك من خلال مبادرة الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي”.

وأضاف “كما أكد الوزير شكري حرص مصر على التنسيق مع المغرب تجاه القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، سواء أكان على مستوى الاتحاد الأفريقي أو تجمع الساحل والصحراء”.