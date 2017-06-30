عمدة باليرمو: على الاتحاد الأوروبي طرد الدول التي ترفض المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ قال رئيس بلدية عاصمة إقليم صقلية ليوليوكا أورلاندو، إنه “بدلا من إجبار إيطاليا على إغلاق موانئها وتقويض جهود مشكورة من قبل العديد من المنظمات الإنسانية التي تنقذ أرواح الناس في البحر المتوسط”، فقد “حان الوقت لتبدأ أوروبا بإجراءات إبعاد الدول الأعضاء التي ترفض الامتثال لالتزاماتها الرسمية النابعة من كونها جزءا من الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف رئيس بلدية باليرمو أن “من الواضح أن هذا الاقتراح، الذي ينبع من الوضع الصعب على نحو متزايد في ايطاليا، وفي صقلية بشكل خاص، يبين أن أوروبا بدلا من أن تكون ممتنة لما تم إنجازه حتى الآن من قبل الحكومة الإيطالية، والقوات المسلحة والمنظمات الإنسانية، المرتبطة بالمجتمع المدني والمؤسسات، اختارت أن تكون أقل وأقل احتراما لميثاق تأسيسها وحماية قيم الحياة واحترام حقوق الإنسان الأساسية التي تقوم على أساسها”.

واختتم أورلاندو بإطلاق استفزاز، قائلا إن “على أحد ما افهام العالم لماذا لا يمكن لبلد يستخدم عقوبة الإعدام أن يكون عضوا في الاتحاد الأوروبي، في حين يُسمح للدول الأعضاء (في الإتحاد الأوروبي) أن تحكم على عشرات آلاف المهاجرين بالموت في البحر المتوسط، كما يحدث منذ سنوات”.