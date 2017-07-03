المفوضية تدعم مبادرة إيطاليا وضع “مدونة سلوك” للمنظمات غير الحكومية الناشطة بإنقاذ المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – بالرغم من أن المفوضية الأوروبية قد عبرت عن دعمها للمبادرة الإيطالية المتمثلة في إعداد مدونة سلوك موجهة للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال انقاذ المهاجرين في المتوسط، إلا أن الحذر لا يزال سيد الموقف في مجال الفعالية القانونية لهذه الوثيقة.

وحرصت المفوضية على التأكيد أنها تدعم التوجه الإيطالي، حيث قالت “نعتقد أن هذه المدونة ستكون عبارة عن شرح لمضامين القانون الدولي الذي يطبق في البحر الأبيض المتوسط لإدارة مسألة تدفق المهاجرين”، حسب كلام المتحدثة باسمها.

وأضافت ناتاشا برتود، أن هذا الموضوع سيحال إلى اجتماع وزراء الداخلية غير الرسمية في مدينة تالين الأستونية الخميس القادم.

وحاولت المتحدثة التخفيف من حدة التكهنات حول مضمون هذه المدونة. كما

ولم تقدم المتحدثة أي تفاصيل عن موقف المفوضية بشأن التهديدات الإيطالية المتعلقة بإمكانية إغلاق الموانئ في وجه السفن التابعة للمنظمات غير الحكومية والمحملة بمهاجرين سريين تم انقاذهم.

وترى المفوضية بأن الوضع الصعب الذي تعيشه إيطاليا على وجه الخصوص يستدعي تسريع تنفيذ الإجراءات المتفق عليها سابقاً في ملف الهجرة،”ومن هنا نحن سنقدم اقتراحات تنفيذية وليس تشريعية جديدة”، على حد قولها.

إلى ذلك، أشارت المتحدثة “التضامن الأوروبي” الذي ظهر أمس بعد اجتماع باريس بين وزراء داخلية ألمانيا، فرنسا وإيطاليا بحضور المفوض المكلف شؤون الهجرة ديمتريس أفراموبولوس.

وقد تم التأكيد أمس، والكلام دائماً لناتاشا برتود، على ضرورة تعزيز الرقابة على الحدود الجنوبية لليبيا لمنع دخول المهاجرين غير النظاميين إليها، وتقديم مزيد من الدعم لخفر السواحل في هذا البلد لضبط الحدود البحرية، وتعزيز سياسة إعادة القبول.

وشددت المتحدثة على أن الوزراء توافقوا أيضاً على زيادة الدعم لإيطاليا من أجل مساعدتها على إدارة مشكلة تدفق المهاجرين على أراضيها.

وتتحفظ المفوضية، حتى الآن على الأقل، على إبداء الرأي حول ما إذا كان يتعين على السفن التابعة للهيئات غير الحكومية العاملة في مجال انقاذ المهاجرين، أن تسلم هؤلاء إلى البلدان التابعة لها وليس إلى أقرب ميناء آمن، كما هو معمول به.

إلى ذلك، تؤكد مصادر أوروبية مطلعة، أن المفوضية ستعمل على مدى الأيام القليلة القادمة على تهدئة “الغضب” الإيطالي والحصول على تعهدات من دول أوروبية أخرى بتسريع عمليات إعادة التوزيع التي لا تزال متعثرة، وذلك في محاولة لنزع فتيل أزمة جديدة تلوح في الأفق.