البابا: الجوع ليس مشكلة هيكلية بل نتيجة للجمود والأنانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – ندد البابا فرنسيس بأن “الجوع ليس مجرد ظاهرة طبيعية وهيكلية تقتصر على مناطق جغرافية معينة”، بل “نتيجة قصور ذاتي لكثيرين وأنانية قليل من الناس”.

وفي رسالته بمناسبة افتتاح المؤتمر العام الـ40 لمنظمة الأغذية والزراعة (Fao)، الاثنين، أضاف البابا أن “النظرة إلى وضع العالم اليوم لا تقدم صورة مطمئنة”، ومع ذلك “فلا يمكننا الإكتفاء بالشعور بالقلق فقط وربما الاستسلام”، محذرا من أن “الحروب والإرهاب والتشريد القسري للناس، التي تمنع بشكل متزايد، أو تؤثر على الأقل على النشاط التعاوني، ليست أمرا حتميا، بل نتيجة لخيارات محددة”.

ولفت البابا الى أن “الأمر يتعلق بآلية معقدة تصيب في المقام الأول، الفئات الأكثر ضعفا، التي لا تُستبعد من السلسلة الإنتاجية وحسب”، بل “كثيرا ما تضطر إلى ترك بلادها بحثا عن ملجأ وأمل في الحياة”. وتابع “بالتوازي مع ذلك تأتي القرارات التي تتخذ بكامل الحرية والوعي لتحديد المساعدات للدول الفقيرة، والتي تتقلص على نحو متزايد، على الرغم من النداءات المتتالية لمواجهة الأزمات الأكثر تدميرا، التي تجتاح مناطق مختلفة من العالم”.