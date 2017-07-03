المركزي الإيطالي: تضاعف الإشعارات بتمويل الإرهاب عام 2016

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما 3 يوليو – قال البنك المركزي الإيطالي إن البلاغات عن المعاملات المشبوهة من ناحية تمويل الإرهاب بلغت عام 2016، 741 حالة”، وهي أكثر من الضعف مقارنة بعام 2015 وستة أضعاف مقارنة بعام 2014.

وأضافت وحدة التحريات المالية في المركزي الإيطالي (UIF)، في تقرير السنوي الصادر الاثنين، أن “أكثر من 90% من الحالات المذكورة إعتبرت من اختصاص وحدة التحقيق الخاصة التابعة لشرطة العملات”، وقد “أكدت التحقيقات الشكوك في حالات عديدة”

وذكر تقرير (UIF) أن الوحدة، تماشيا مع المبادرات التي تم تحديدها من قبل مجموعة العمل المالي ووحدة المعلومات المالية، “أصدرت في أبريل 2016 بيانا يحتوي على معلومات مفيدة لتعزيز قدرات الأطراف الملزمة باعتراض التمويلات المالية للإرهاب”.

وتابع “في أيار/مايو 2016، قامت الوحدة بتفعيل موقع إنترنت مخصص لاساليب وخصائص تمويل الإرهاب يمثل مصدر معلومات ووثائق، تأتي من الخارج أيضا، والتي لا يمكن توفيرها بشكل فوري في الغالب”، حيث “أكدت الحوادث الإرهابية الأخيرة أن أكبر حالات فشل أنظمة إنفاذ القانون، تحدث عند غياب تبادل المعلومات، التركيز على حماية الخصوصية، وتجاهل الإشارات الواردة”.

وذكر التقرير أن وحدة الاستخبارات المالية “اتخذت بهذا الوعي، خطوات لتضع في حدود اختصاصها، جميع التدابير اللازمة لمنع ومواجهة التهديد الإرهابي، ودعم الدول التي ضربها الإرهاب في تحديد المسارات المالية للمهاجمين وشبكات دعمهم، التي أظهرت في بعض الحالات، إرتباطات بإيطاليا”.