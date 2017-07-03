مفاوضات أستانا غداً و”عشرات الفصائل المسلحة تُقاطعها”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تنطلق غداً (الثلاثاء) مفاوضات أستانا حول الأزمة السورية بنسختها الخامسة، وسط إعلان عشرات الفصائل المعارضة المسلحة التابعة للجبهة الجنوبية في سورية مقاطعتها للمفاوضات، ووسط “انهيار شبه كامل للهدنة”، حسب تلك الفصائل، والتي يُفترض أن مفاوضات أستانة الماضية قد أرستها في مناطق متعددة في سورية بضمانة روسية إيرانية تركية.

وقال وزير الخارجية الكازاخي، خيرت عبد الرحمنوف، اليوم، إن المفاوضات ستستمر يومين، وسيصل وفد النظام اليوم دون أن يُحدد موعد وصول وفد المعارضة. فيما أعلن الروس عن أملهم أن يستطيعوا عبر هذه الجولة من المفاوضات رسم حدود “مناطق تخفيف التصعيد” ووضع آلية لمراقبتها.

وأعلن ثلاثون فصيلاً عسكرياً معارضاً تابعاً للجبهة الجنوبية لتحرير سورية، عن مقاطعته للمؤتمر، واعتبرت هذه الفصائل مفاوضات أستانة “مؤامرة كبيرة من أجل تقسيم سورية”، وقالت إن كل من يُشارك به لا يمثل الجنوب السوري، وهو “مبارك لعملية تقسم سورية التي تُعتبر خيانة لدم الشهداء ومطالب الشعب السوري”، وأكّدت على أنها تسعى لـ “تحرير الشعب السوري من الظلم والوصول به إلى الديمقراطية والحرية”.

وأوردت أسباباً أخرى لمقاطعة المفاوضات من أبرزها: “عدم قدرة الدول الضامنة على إيقاف آلة القتل، وأوجدت فرصة للنظام لمواصلة القتل، واستغلال النظام لفترات الهدن ووقف إطلاق النار للتجهيز وقيامه بعمليات هجومية باتجاه مناطق مختلفة من سورية، وعدم وجود ضمانات واضحة أو أي رؤية واضحة لماهية المؤتمر ومقترحاته المطروحة”. كما نوهت بأن “التسريبات تُظهر أن الغاية من المؤتمر تقسيم سورية”، وتحدثت عن “استمرار تدفق المليشيات باتجاه الجنوب السوري على مرأى من الدول الضامنة، والمساواة بين الجلاد والضحية بفرض إيران كدولة ضامنة لأي اتفاق، ومساندة الروس علناً للنظام السوري في جنوب سورية، من خلال المستشارين العسكريين ومن خلال سلاح الجو”.

وتأتي هذه الجولة من المفاوضات متزامنة مع معارك عنيفة بين المعارضة والنظام، في ريف دمشق وجنوب سورية على وجه الخصوص، في محاولة من النظام لكسب مناطق أكبر قُبيل المفاوضات وتثبيت وقف إطلاق النار.

وترى فصائل المعارضة السورية في ريف دمشق أن النظام السوري يسعى لاستراتيجية القضم التدريجي، ويأخذ مفاوضات أستانة وجنيف حجّة للمماطلة في تطبيق الهدنة ووقف إطلاق النار، سعياً منه لتغيير الواقع العسكري الميداني، ليكون موقفه أكثر قوّة في أي مفاوضات، وتستمر في رفضها المبدئي لكون إيران شريكاً وضامناً لمخرجات مفاوضات أستانة.

وتقول مصادر من المعارضة السياسية السورية إن تركيا وافقت على رعاي هذه المفاوضات بجميع جولاتها أملاً منها لضمان قطع الطريق على الأكراد في شمال سورية، وتأتي هذه الجولة مع حشد تركيا نحو سبعة آلاف من القوات التركية الخاصة على الحدود مع سورية تمهيداً لما يُعتقد أنه عملية عسكرية تركية كبيرة سيُشارك فيها أيضاً نحو عشرين ألف مقاتل من المعارضة السورية.